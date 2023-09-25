"Они такие же, как мы. Они так же начинали. Видишь, у них чуть лучше пошло... Роналду и Месси – два разных футболиста. Но пошла у них такая карьера звездная. Очень классно, что мне приходилось играть против таких футболистов.

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В юниорской сборной встречался с Роналду, и с Месси тоже. На чемпионате мира играли. Я за 4 игры забил 5 голов, а Месси забил 6 за 8 матчей и стал лучшим бомбардиром. Было видно, что малой выделяется. И все – пошло-пошло-пошло, сейчас мировая звезда, красавец.

Никак к ним не относился, мы все одинаковые футболисты, но менталитет разный. Месси одарен Богом, а Роналду сам себя сделал. Он тоже молодец", – резюмировал Алиев в интервью YouTube-каналу Ксении Больбот.

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