Алиев вернулся в ряды ВСУ: "Снова на Донбассе"
06:30 - Читати українською
Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев теперь защищает Родину на фронте.
Алиев в своем Instagram сообщил, что сейчас находится на фронте.
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"Снова на Донбассе", – так подписал Александр фотографию с еще несколькими воинами. Конечно, бывший игрок Динамо не разглашал точное местонахождение.
Напомним, что Алиев еще 24 февраля 2022 года пошел защищать с оружием в руках Киев, когда россияне начали полномасштабное вторжение.
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