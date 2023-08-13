Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев теперь защищает Родину на фронте.

Алиев в своем Instagram сообщил, что сейчас находится на фронте.

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"Снова на Донбассе", – так подписал Александр фотографию с еще несколькими воинами. Конечно, бывший игрок Динамо не разглашал точное местонахождение.

Напомним, что Алиев еще 24 февраля 2022 года пошел защищать с оружием в руках Киев, когда россияне начали полномасштабное вторжение.

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