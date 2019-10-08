Алиев, Вацко и Леоненко приняли участие в матче памяти Сергея Закарлюки

В Киеве состоялся матч памяти бывшего игрока сборной Украины Сергея Закарлюки, который погиб 5 октября 2014 года в автокатастрофе.

На столичной арене Левый Берег сыграли команда друзей Сергея Закарлюки, которые вышли на поле в форме сборной Украины, и команда бывших игроков киевского ЦСКА/Арсенала. Матч начался с минуты молчания в память о Сергее Закарлюке, а также коротким видеороликом с самыми яркими моментами его карьеры.

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Среди приглашенных звездных гостей были Евгений Селезнев, Юрий Максимов, Виктор Леоненко, Виктор Вацко, Александр Алиев, Тарас Михалик, Виталий Рева, Сергей Коновалов, Андрей Воробей, Андрей Полунин, Эдуард Цихмейструк, Иван Кривошеенко, Сергей Мизин, Николай Павлов и другие. Игра завершилась вничью – 7:7. Дважды в матче отличился сын Сергея Закарлюки – Михаил.

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