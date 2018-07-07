Алиев: В этой стране в Россию никто не верит, а я верю

Экс-игрок Динамо и сборной Украины Александр Алиев будет поддерживать сборную России в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Хорватии.

Отметим, что Алиев не впервые заявляет о своей симпатии к команде Черчесова, которая в 21:00 начнет матч 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии.

Россия – Хорватия: анонс матча 1/4 финала ЧМ-2018

"В этой стране в Россию никто не верит, а я верю. Желаю им успехов и выйти в полуфинал. Они показали хороший футбол против Испании, хотя никто не верил, но они прошли.

Этот ЧМ очень интересный в тактическом плане. Кто как открывается, кто как двигается, очень интересно наблюдать. Сейчас, пока я без работы, посещаю тренерские курсы, совершенствую свои навыки", – цитирует Алиева FootballHub.

Россия – Хорватия: стартовые составы на четвертьфинальный матч ЧМ-2018