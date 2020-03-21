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Алиев ушел от Милевского и начал собственный проект – контент будет жестким

13:52 207 Читати українською
Алиев ушел от Милевского и начал собственный проект – контент будет жестким
Александр Алиев / Фото из открытых источников

Бывший хавбек Динамо и сборной Украины Александр Алиев начал путь в новой сфере.

Успех Артема Милевского на YouTube вдохновил и его давнего друга из Динамо. Теперь у Алиева есть собственный проект под названием "Кент".

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"Всем привет! Многие писали мне, что пора заводить свой канал. Немного тесновато двум кентам на канале "Миля". Я рад приветствовать вас на канале "Кент". Здесь все будет жестко!" – говорится в аннотации к первому видео на канале.

Напомним, экс-хавбек успел поиграть в таких командах как Динамо, Днепр, Анжи и московский Локомотив. Последним клубом в профессиональной карьере Алиева был казахский Тараз, который он покинул в 2016 году.

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