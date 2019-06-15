Алиев: Украина выигрывала бы чемпионаты мира во многих видах спорта, если бы было больше поддержки от государства

Экс-игрок Динамо и сборной Украины Александр Алиев поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира-2019 U-20 Украина – Южная Корея.

"Может, это прозвучит слишком самоуверенно, но не удивился выхода Украины в финал. Наши ребята прошли долгий путь. У них очень сплоченная команда, сыгранная, которая не проиграла ни одного матча в этом году. Она порадовала всю Украину и заслуженно вышла в финал.

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Знаю, что Южная Корея, как и Украина, несколько матчей на чемпионате мира выиграла со счетом 1:0. Значит, команда прагматичная и в первую очередь делает ставку на четкую игру в обороне, а потом ищет свой шанс в атаке.

Однозначно, фаворит матча – Украина. При всем уважении к Южной Корее, но наша команда сильнее и должна доказать это на футбольном поле. Пусть это финал, на который настрой у всех будет заоблачный, но сборная Украины без вариантов должна принимать Кубок мира и привезти его в Украину, чтобы порадовать своих многочисленных болельщиков.

Стать чемпионами мира – большая мечта ребят, хочется, чтобы у них все получилось. Считаю, что Украина – более футбольная и спортивная страна, чем Южная Корея. Если бы у нас было в спорте и в футболе меньше политики, а больше поддержки государства, Украина выигрывала бы на чемпионатах мира во многих видах спорта", – рассказал Алиев в интервью Команда№1.

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