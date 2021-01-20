Экс-динамовец Александр Алиев продолжает удивлять не только словом.

Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев решил очиститься как духовно, так и физически.

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35-летний экс-футболист постригся налысо и погрузился в прорубь. Свой новый образ он показал во время купания на Крещение. Фотографиями иорданского плавания Алиев поделился на своей странице в социальной сети Instagram.

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