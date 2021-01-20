Алиев шокировал поклонников кардинальной сменой имиджа
08:00 - Читати українською
Экс-динамовец Александр Алиев продолжает удивлять не только словом.
Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев решил очиститься как духовно, так и физически.
"Что показал Цыганков в этой Лиге чемпионов?": Алиев "проехался" по звезде Динамо
35-летний экс-футболист постригся налысо и погрузился в прорубь. Свой новый образ он показал во время купания на Крещение. Фотографиями иорданского плавания Алиев поделился на своей странице в социальной сети Instagram.
Лунін вичекав майже тисячу днів до мрії, Ярмоленко та Маліновський готові реабілітуватися – мідвік українців у Європі
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter