Алиев: С днем рождения всегда первым поздравляет Милевский

Экс-футболист Динамо и сборной Украины Александр Алиев сегодня празднует свой 34-й день рождения.

"Какие подарки в детстве дарили родители? Конечно, это были футбольные подарки – мячи, футболки, значки. В Хабаровске футбольные подарки достать было сложнее, а вот, когда мы переехали в Курск, там уже была возможность выбора. Поэтому мне тоже доставались подарки, которым я был счастлив в детстве.

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В детстве я болел за Спартак, потому что моим любимым футболистом был Илья Цымбаларь, он играл на той же позиции, на которой и я. Поэтому он был моим кумиром. Футболки с его именем у меня не было, но, когда приехал в академию Спартака, у меня появился его значок, с которым я не расставался. Из европейских футболистов я тогда увлекался и хотелось быть похожим на Зинедина Зидана.

Звонил ли на сборы Суркис с поздравлениями? Да, было дело. Также звонил и Юрий Павлович Семин. Однажды я вовсе стал игроком Локомотива на свой день рождения. Так получилось, что как раз приехал в Москву и подписал контракт, получив от Юрия Павловича такой вот подарок на день рождения.

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Кто первый поздравляет? Здесь и думать нечего... Конечно, это мой друг Артем Милевский. Мы с ним друг друга поздравляем с днем рождения не дожидаясь утра, пишем смс ночью, сразу после 12 ночи", – сказал Алиев для Команда№1.