Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев объяснил, почему не переходит на украинский.

"Вы меня все спрашиваете, почему я разговариваю на русском. Потому что я всегда говорил и буду говорить на русском.

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Это личное дело каждого. Вы видите, мне очень трудно (Александр пытался сказать предыдущее предложение на украинском, – прим.). Так что я разговаривал, разговариваю и буду разговаривать на русском языке. Так, как мне удобно. Я думаю, вы меня поняли", – сказал Алиев.

Напомним, с первых дней полномасштабной войны в Украине уроженец российского Хабаровска Алиев пошел в тероборону Киева, а впоследствии вступил в ряды ВСУ.

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