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Алиев рассказал об огромном штрафе в России, из-за которого покинул Локомотив

12:46 190 Читати українською
Алиев рассказал об огромном штрафе в России, из-за которого покинул Локомотив
Александр Алиев / Getty images

Бывший игрок Динамо и сборной Украины Александр Алиев рассказал о конфликте с экс-президенткой московского Локомотива Ольгой Смородской.

"У нас с ней сразу же начался конфликт. В Швейцарии, когда мы играли с Лозанной, она меня оштрафовала на 30 тысяч долларов. Семин сказал, что меня отпустил к врачу, но ее это не интересовало. Так я получил штраф на 30 тысяч.

Алиев хочет, чтобы сборная Украины сыграла против России

Семин, как я понял, сразу не нашел с ней общий язык. Однажды она пришла и начала что-то говорить о Павлыче. Семин выразил свои мысли, ей не понравилось. После этого встал и высказался от имени команды – ей снова не понравилось. Так и начались скандалы. Когда закончился сезон, был банкет. Я к тому времени уже слышал, что Семин едет в Киев. Он подошел ко мне и спросил: "Хочешь со мной?". Я согласился.

Затем Смородская через секретаря вызвала к себе и попросила прощения. Сказала, что была не права. Предлагала: "Давай все забудем и решим, а тот штраф на 30 тысяч долларов тебе вернем. Приезжай на сборы и присоединяйся к команде". Я сказал, что никуда не полечу и сделаю все, чтобы уйти. Через два дня после этого разговора мой переход в Киев был решен", – сказал Алиев в интервью изданию Sport24.

Напомним, Алиев выступал в составе киевского Динамо с 2005 по 2010 годы. Также Александр успел поиграть за российские Локомотив (2010) и Анжи (2014-2015).

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Локомотив Москва Локомотив Москва Александр Алиев Александр Алиев Россия Юрий Семин Юрий Семин Ольга Смородская
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