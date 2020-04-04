Алиев рассказал о своей самой дорогой покупке

Бывшая звезда Динамо и сборной Украины Александр Алиев признался, на что потратил наибольшую сумму в своей жизни.

"Самая дорогая покупка в жизни? Квартира. В 2008-м взял квартиру за 800 тысяч долларов. Но взял ее в кредит на 10 лет. На Оболони.

Алиев признался, сколько зарабатывает после завершения карьеры футболиста

Сколько она сейчас стоит? Не знаю. Мне это не интересно. Я взял ее полностью с ремонтом. Ранее снимал квартиру за большие деньги – за 10 тысяч долларов в Лесниках", – сказал Алиев в эфире собственного YouTube-канала Кент.

Напомним, Алиев выступал в составе киевского Динамо с 2005 по 2010 годы. Впоследствии, после летнего вояжа в московский Локомотив, еще на два сезона вернулся в состав "бело-синих".

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