Алиев провернул скандальный "трансфер" – экс-хавбек Динамо впервые оказался в лагере принципиального соперника

Бывший полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев проиграл необычное пари бывшему одноклубнику Виталию Мандзюку, поэтому вынужден был переодеться.

Одиозный экс-хавбек надел футболку Шахтера в эфире своего YouTube-канала Кент.

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"Впервые надеваю футболку Шахтера, поэтому динамовцы смотрите. Как я выгляжу? Только болельщики, я вас прошу, не думайте. Все равно мое сердце принадлежит киевскому Динамо и московскому Локомотиву", – заявил Алиев.

Напомним, что уроженец Хабаровска выступал за Борисфен, Динамо, Металлург З, Локомотив, Днепр, Анжи, Тараз.