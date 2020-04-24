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Алиев провернул скандальный "трансфер" – экс-хавбек Динамо впервые оказался в лагере принципиального соперника

14:01 130 Читати українською
Алиев провернул скандальный "трансфер" – экс-хавбек Динамо впервые оказался в лагере принципиального соперника
Александр Алиев / фото из соцсетей

Бывший полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев проиграл необычное пари бывшему одноклубнику Виталию Мандзюку, поэтому вынужден был переодеться.

Одиозный экс-хавбек надел футболку Шахтера в эфире своего YouTube-канала Кент.

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"Впервые надеваю футболку Шахтера, поэтому динамовцы смотрите. Как я выгляжу? Только болельщики, я вас прошу, не думайте. Все равно мое сердце принадлежит киевскому Динамо и московскому Локомотиву", – заявил Алиев.

Напомним, что уроженец Хабаровска выступал за Борисфен, Динамо, Металлург З, Локомотив, Днепр, Анжи, Тараз.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Видеоновости Виталий Мандзюк Виталий Мандзюк Александр Алиев Александр Алиев Шахтер Шахтер
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