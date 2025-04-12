"Всем хорошего вечера! Где я пьяный, скажите? То, что пишут, что я пьян. Я на том же месте. Нормально, адекватно. А с чего вы решили, что я пьян?

Алиева задержала патрульная полиция Киева – правоохранители применяли наручники

Вот вы пишете: Недоразумение вы х****е, б***ь. Все со мной хорошо, все со мной нормально. Мы разобрались – и все замечательно. Так что не пишите всякую х***ю. Пьяный я, не пьяный, б***ь", – сказал Алиев на своей странице в Instagram.

Напомним, недавно стало известно, что экс-футболиста задержала патрульная полиция Киева за нетрезвое вождение и мелкое хулиганство. В последнее время Александр Алиев выступал за медиафутбольный клуб IGNIS.

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