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Алиев продолжит карьеру в мини-футболе – скандальный игрок присоединился к Днепру

17:17 3 Читати українською
Алиев продолжит карьеру в мини-футболе – скандальный игрок присоединился к Днепру
Александр Алиев / фото из открытых источников

Бывший полузащитник сборной Украины, Динамо и еще целого ряда клубов Александр Алиев стал игроком клуба Днепр по мини-футболу.

Алиев стал частью киевского Днепра – команды по мини-футболу, информирует Facebook клуба.

Милевский и Алиев имели шанс оказаться в Валенсии, – экс-динамовец

Отмечается, что второй круг чемпионата Украины по мини-футболу начнется 20 марта, а жеребьевка – сегодня в 20:30. Добавим, что поединки проходят в формате 6 на 6.

Напомним, экс-хавбек успел поиграть в таких командах как Динамо, Днепр, Анжи и московский Локомотив. Последним клубом в профессиональной карьере Алиева был казахский Тараз, который он покинул в 2016 году.

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