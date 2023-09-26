"Я даже не думал куда-то прятаться или еще что-то. Была главная задача, чтобы детей защитить. В первый день они начали – "папа, пойдем в паркинг". Я с детьми посидел немного в паркинге, посмотрел на это все... Оно мне надоело. Сказал детям – "давайте, вы уезжайте, а я пойду". Мне как раз в этот момент позвонил товарищ и спросил, иду ли я. Ну, конечно, иду.

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Дети уехали, а я сразу пошел. У меня не было ни формы, ничего. Товарищ дал мне форму, и мы сразу же поехали выполнять поставленные задачи. Выдали мне автомат. Конечно, я взял этот автомат и поначалу ничего не понимал. Патроны, три магазина, все полные. Я как обезьяна, которая взяла гранату (смеется). Но ничего, за 4 месяца научился всему. И полигоны, и учения были. Научился, и сейчас нормально владею оружием.

Приходилось ли стрелять по оркам? Нет, еще не приходилось. Но честно, очень хочу", – рассказал Алиев в интервью YouTube-каналу Ксении Больбот.

Напомним, Александр – этнический россиянин, родившийся в Хабаровске. После начала полномасштабного вторжения окупантов он резко осудил своих бывших соотечественников и вступил в ряды ВСУ.

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