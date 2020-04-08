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Алиев признался, какие топ-клубы интересовались им в свое время

18:31 78 Читати українською
Алиев признался, какие топ-клубы интересовались им в свое время
Александр Алиев (в центре) / Фото из открытых источников

Бывший полузащитник сборной Украины и киевского Динамо Александр Алиев рассказал, какие европейские команды хотели видеть его в своем составе.

"Я знаю, что среди прочих был лиссабонский Спортинг и эйндховенский ПСВ. Нидерландский клуб интересовался мной после моего гола Турции в девятку в отборе на чемпионат мира 2006 года, а португальский – когда мне было 20 лет.

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Это то, что я слышал. Это не слухи, а конкретные предложения", – сказал Алиев во время прямого эфира на странице российского Черноморца в социальной сети Instagram.

Напомним, Алиев выступал в составе киевского Динамо с 2005 по 2010 годы. За рубежом Александр успел поиграть за российские Локомотив (2010), Анжи (2014-2015) и казахский Тараз (2016).

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Александр Алиев Александр Алиев Динамо Киев Динамо Киев Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон ПСВ ПСВ
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