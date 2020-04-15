Алиев признался, где хочет начать тренерскую карьеру

Бывший игрок Динамо и сборной Украины Александр Алиев стремится начать тренерскую карьеру на профессиональном уровне.

"Хочу работать, прежде всего, сам. У меня есть тренерский состав, но зачем мне сейчас все объявлять и говорить об этом? Хочу начать с малого, но чтобы я был главным тренером. Это мой принцип.

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Я уже работал в чемпионате области с любителями, когда возглавлял Хмельницкий. А сейчас хотелось бы начать тренировать со Второй лиги. Хотя бы с этого. В любительских командах получаешь какой-то опыт. Самое главное, в дальнейшем его использовать. Нужно двигаться вперед", – сказал Алиев во время трансляции на своей странице в Инстаграме.

Напомним, Алиев уже имеет опыт работы в статусе тренера с любительским Хмельницким, который возглавлял с марта по июнь 2018 года.

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