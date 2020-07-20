Алиев посетил матч Первой лиги с жутким шрамом на лице

Похоже, экс-игрок сборной Украины Александр Алиев попал в неприятную ситуацию накануне.

Оболонь-Бровар расписал безголевую ничью с Рухом в 25-м туре Первой лиги. Так как игра была не слишком яркой, режиссеры трансляции снимали присутствующих гостей на трибунах, среди которых был Александр Алиев.

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Сразу узнать экс-хавбека Динамо было трудно, ведь его лицо "украшал" большой шрам, который был зафиксирован медицинским пластырем. Какой инцидент предшествовал такому виду Алиева – неизвестно.

Напомним, Александр начал карьеру блогера и регулярно делится видеороликами на своем Youtube-канале.

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