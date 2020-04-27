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Алиев похвастался сексуальными достижениями в присутствии собственных детей – бывшая жена обругала горе-Казанову (18+)

11:37 275 Читати українською
Алиев похвастался сексуальными достижениями в присутствии собственных детей – бывшая жена обругала горе-Казанову (18+)
Александр Алиев с семьей / Фото из соцсетей

Атмосфера в семье экс-хавбека Динамо и сборной Украины Александра Алиева далека от идеальной.

Бывший футболист делился своими сексуальными достижениями во время трансляции в Instagram.

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Алиева не беспокоило, что в момент откровений рядом находились его дети и бывшая жена Татьяна, которая продолжает жить с ним в одной квартире. Мать жестко напомнила горе-Казанове о сдержанности, но ему такая форма упреков не понравилась. Началася нецензурный спор, а о присутствии детей уже никто не вспоминал.

Напомним, супруги Алиевы развелись четыре года назад, от брака остались дочка Алина и сын Артем.

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Александр Алиев Александр Алиев Видеоновости Жены футболистов Татьяна Алиева
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