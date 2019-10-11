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Алиев поделился оптимистичным прогнозом для сборной Украины на матчи против Литвы и Португалии

17:28 19 Читати українською
Алиев поделился оптимистичным прогнозом для сборной Украины на матчи против Литвы и Португалии
Алиев времен выступлений за сборную Украины / Пресс-служба "сине-желтых"

Бывший хавбек Динамо и сборной Украины Александр Алиев оценил перспективы команды Шевченко в двух ближайших матчах отбора Евро-2020.

 

"Наша сборная вполне может бороться в предстоящих двух матчах не за четыре очка, а за шесть. Почему бы и нет?! Понятно, что сборная Португалии является чемпионом Европы, в ее составе играет звезда мирового футбола, но наша команда тоже способна на подвиги.

Украина – Литва: анонс матча отбора к Евро-2020

Уверен, что в игре с Литвой недооценки со стороны украинцев не будет. Все наши ребята – большие профессионалы, они понимают, что на кону путевка на Евро. Тем более, что в Харькове будет аншлаг и сумасшедшая поддержка от болельщиков. У меня нет сомнений, что украинцы выйдут на Евро по итогам уже двух матчей", – сказал Алиев в комментарии Команда №1.

Напомним, матч Украина – Литва начнется 11 октября на ОСК Металлист в 21:45. После 5-ти сыгранных туров Украина уверенно лидирует в группе B. Команда Андрея Шевченко набрала 13 очков, опережая Португалию, которая сыграла на игру меньше, на 5 пунктов.

Евро-2020: что нужно сборной Украины в решающей стадии отбора для выхода на чемпионат

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Украина – Литва: анонс матча отбора к Евро-2020
Теги
Евро-2020 Александр Алиев Александр Алиев Сборная Украины Украина - Литва Украина - Португалия
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