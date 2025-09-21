"Что сказать? Ну, ничего. Не было контракта, сейчас подпишет новый контракт. Так было у него с Динамо, Шахтером, теперь подпишет самый долгожданный контракт с ВСУ. Ничего. Ну, я же говорил, вратари – это... мне, конечно... не в том дело, что не смешно. Ну, честь своей страны нужно защищать, а не бежать из страны", – сказал Алиев во время стрима с Артемом Милевским на платформе Twitch.

Рудько хотел подписать контракт с иностранным клубом после незаконного пересечения границы, – источник

Напомним, что Артур Рудько пытался незаконно выехать из Украины через границу с Приднестровьем. В Одесской области пограничники задержали авто, где среди пассажиров находился и Рудько. Сейчас экс-голкипер Динамо, Шахтера и Черноморца проходит базовую военную подготовку в ВСУ.

Ранее появилась информация, что Рудько планировал продолжить карьеру в азербайджанском клубе Габала. Однако из-за неудачной попытки пересечения границы этот переход сорвался.

