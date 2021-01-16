"Милевский говорил, что хочет закончить карьеру в Украине. Посмотрим. Пусть ему сейчас 36 лет, он много даст команде за счет своего опыта.

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Будет трудно ему, но я считаю, что для Миная это хорошее усиления. Так же, как и для всего украинского футбола. Давно Тёму не видели здесь. Болельщики Закарпатья будут ходить, чтобы на него посмотреть. Как и в других городах. Сейчас этой команде будет уделяться большое внимание", – сказал Алиев в программе "Включай подогрев".

Напомним, Милевский официально стал игроком Миная 24 декабря. Контракт рассчитан на полтора года.

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