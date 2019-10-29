Алиев обвинил Суркиса в провале Хацкевича в Динамо

Экс-хавбек Динамо Александр Алиев оценил работу белорусского специалиста Александра Хацкевича во главе киевского гранда.

"У Хацкевича в Динамо все прекрасно получилось. Да, он не стал чемпионом, не сыграл в Лиге чемпионов. А почему Суркис не купил тех футболистов, которых хотел купить Хацкевич? Уровнем выше, чтобы они смогли вывести Динамо в этот турнир.

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Хацкевич дал дорогу молодым игрокам в футбол. Очень многим. Но эту команду Хацкевича я не видел в Лиге чемпионов, даже если бы она прошла туда на каком-нибудь фарте, что ей там делать? Чтобы ей мешки голов отгружали? Чтобы после каждой встречи Олимпийский освистывал ее, и болельщики вообще перестали ходить?" – рассказал Алиев для SportArenaTV.

Напомним, Динамо уволило Хацкевича в августе этого года после вылета в квалификации Лиги чемпионов от Брюгге.

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