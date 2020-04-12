Алиев обнародовал результаты теста на коронавирус

Бывший полузащитник Динамо Александр Алиев отчитался о результатах своих анализов на коронавирус.

Фото заключения врачей Алиев разместил на своей странице в Инстаграме. Тест на COVID-19 оказался отрицательным.

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"Это моим доброжелателям. Читайте и свои языки засуньте, как всегда, подальше. Не дождетесь!" – написал под фото бывший футболист.

Напомним, ранее 35-летний экс-хавбек Динамо скептически оценивал угрозу коронавируса, называя пандемию "фейком". Однако позже начал замечать у себя соответствующие симптомы, поэтому и решил сдать тест.

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