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Алиев обнародовал результаты теста на коронавирус

22:15 80 Читати українською
Алиев обнародовал результаты теста на коронавирус
Александр Алиев / фото из открытых источников

Бывший полузащитник Динамо Александр Алиев отчитался о результатах своих анализов на коронавирус.

Фото заключения врачей Алиев разместил на своей странице в Инстаграме. Тест на COVID-19 оказался отрицательным.

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"Это моим доброжелателям. Читайте и свои языки засуньте, как всегда, подальше. Не дождетесь!" – написал под фото бывший футболист.

Напомним, ранее 35-летний экс-хавбек Динамо скептически оценивал угрозу коронавируса, называя пандемию "фейком". Однако позже начал замечать у себя соответствующие симптомы, поэтому и решил сдать тест.

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коронавирус Александр Алиев Александр Алиев
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