Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев высказал свое мнение относительно ответных матчей украинских команд в ЛЕ и ЛК против Маккаби Тель-Авив, Серветта и Фиорентины.

– Саня, твой прогноз на матч Динамо против Маккаби Тель-Авив?

– В Англии футбол родился, а в Украине он просто умер. Все наши команды в еврокубках ничего не показали. Пусть Динамо против Маккаби достигнет положительного результата, но мне в это тяжело верится. Судя по последней игре между ними, мне кажется, будет 1:1.

– Идем дальше, Серветт – Шахтер.

– Я думаю, что Шахтер победит и пройдет дальше. Поставлю на счет 2:0 или 2:1 в пользу донецкой команды.

– Ну и последний матч, Полесье против Фиорентины во Флоренции.

– Здесь без шансов. Думаю, будет такой же результат, как и в первой игре – 3:0 в пользу Фиорентины, – сказал Алиев в комментарии Sport-express.ua.

Напомним, все три украинских клуба сыграют ответные матчи еврокубков уже сегодня, 28 августа. Начало матчей Полесья и Динамо в 21:00, Шахтера – в 22:00.

