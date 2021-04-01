"Я не слежу за тем, как у нас реагировали... Конечно, это неприятно как болельщикам, так и команде. Думали, наверное, что налегке пройдут казахов, но сейчас все научились играть в футбол. Украина с Францией на выезде показала, что все могут играть, и легких матчей не будет. Все же это отбор на чемпионат мира. Многое получалось, моменты были. нужно было их реализовывать. У казахов был один момент, они его реализовали: стопроцентная реализация. Украине нужно было не транжирить свои шансы. На таком уровне не прощают. Казахам повезло, что был момент – и они его реализовали.

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Усталость? Я бы так не сказал. Посмотрите на Англию: там за неделю могут и по четыре матча играть. Играют же люди. Это, в первую очередь, физическая готовность. Конечно, есть усталость, но все же это сборные. В сборную приезжают лучшие футболисты своей страны. Не обязательно все три матча играть одним составом. Есть ротация. Для чего тогда вызывается столько футболистов ?! Есть тренерский штаб, есть медицинский персонал, они проверяют и смотрят футболистов. Сейчас методики такие, что видно все – устал футболист или нет. Но это не мои проблемы, а проблемы тренерского штаба. Думаю, с Казахстаном могли сыграть и другие футболисты. В целом, физически ребята были готовы, но где-то, возможно, не повезло, не реализовали свои моменты.

Ну и что, что не было Ярмоленко и Коноплянки? Есть и другие ребята. Хотя это тоже, возможно, и сыграло какую-то роль, но не думаю, что ключевую. Жека давно не играл в своем клубе, тем более, я слышал, что он получил травму. Ярмоленко тоже очень давно не играл в Вест Хэме. Главное, чтобы они как можно скорее выздоровели и возвращались в те кондиции, которые у них были раньше", – резюмировал Алиев в комментарии Sports.kz.

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