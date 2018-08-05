Алиев нашел новый клуб

Бывший футболист Динамо и сборной Украины Александр Алиев продолжит карьеру на любительском уровне.

По информации Footboom, любительский клуб Мелиоратор из города Буча Киевской области станет следующим клубом Александра Алиева.

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Мелиоратор выступает в чемпионате области и занимает 11 строчку в турнирной таблице по итогам первого круга.

Сообщается, что уже сегодня Алиева представят в качестве игрока бучанского клуба. Кроме этого, Александр сегодня может дебютировать в составе своей новой команды в матче против ДГ Шевченковский с Дениховки.

Напомним, что предыдущим местом работы Алиева был ФК Хмельницкий, выступавший в чемпионате Украины среди аматоров. Александр был главным тренером команды, а также успел сыграть четыре поединка за Хмельницкий.

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