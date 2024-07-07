"Почитал интервью Милевского, в котором он якобы рассказывает, что Рыбалка выиграл у Суркиса крупную сумму денег в самолете. Знаете, я хочу сказать одно: Артем, у тебя, видимо, действительно что-то не в порядке с головой. Если бы Суркис играл с ним на лавке, ты сам прекрасно знаешь, что отдавала бы, видимо, вся команда за Рыбалку.

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Твои рассказы в интервью – это полная чушь. Мне было неприятно это читать, и я уверен, что Суркис тоже это прочитал и был возмущен.

Артем, ты явно пошел не тем путем. И тем более после того, Артем, как тебе Суркис помог, вытащил с того света и, как говорится, привел тебя в нормальную жизнь, чтобы ты сейчас жил нормально. Ты говоришь такие слова – это действительно некрасиво с твоей стороны. Хотя ты уже взрослый человек, должен это понять", – сказал Алиев в своем Instagram.

Напомним, Милевский рассказал, как после матча с Челси Сергей Рыбалка в самолете выиграл приличную сумму денег у президента Динамо Игоря Суркиса.

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