Алиев мог перейти в клуб по протекции Милевского

Артем Милевский и Александр Алиев в составе сборной Украины / Фото из открытых источников

Нападающий брестского Динамо Артем Милевский рассказал, что в свое время просил агента Александра Панкова подыскать Александру Алиеву клуб.

"Мы разговаривали (с агентом Александром Панковым – прим.), но я на колени не падал. Не уговаривал, но мы говорили на эту тему. Панков нашел ему вариант, но Алиеву он не пришелся ко двору", – сказал Милевский в комментарии SportArenaTV.

Алиев назвал лучших форвардов киевского Динамо

Напомним, 34-летний уроженец российского Хабаровска Александр Алиев в последнее время выступал за любительские команды Киевской области. В начале осени скандальный футболист приступил к обучению на тренерских курсах УЕФА.

"Кажу гравцям: "зніміть труси і я подивлюся, чи є у вас яйця". У половини – немає": брутальна роль геніталій у футболі