"Для меня было странно, когда Игорь Суркис пригласил в клуб этого тренера. Я знаю, как он отзывался о Динамо, когда мы становились чемпионами. Я эти слова не забыл. Я к нему очень хорошо отношусь как к специалисту.

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Он доказал свой профессионализм в Шахтере и других клубах. Он пришел в Динамо и тоже выиграл три трофея. Мне он нравится как тренер, но не как человек. А относительно аплодисментов за результаты... Аплодируют не тренеру, а команде.

Есть много болельщиков, которые живут командой, и они тоже помнят, что он говорил о Динамо, когда работал в Шахтере. Хотя, возможно, Луческу только заводит это давление и он выдает еще лучший результат. Дай Бог, чтобы так и было", – сказал Алиев в интервью программе BurBuzz.

Напомним, Луческу возглавил Динамо 23 июля 2020 года и успел выиграть с киевлянами чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

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