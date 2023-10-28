Экс-звезда киевлян Александр Алиев не может нарадоваться успехам сына на футбольном поле.

Артем Алиев, сын экс-полузащитника сборной Украины Александра Алиева, имеет значительные успехи в футболе. Накануне юноша в составе Динамо U-12 отметился двумя великолепными мячами, чем на своей странице в социальной сети Instagram и похвастался гордый отец, красноречиво подписав одно из видео словами: "Мой пе*дюк".

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Первый гол со штрафного напомнил шедевр Алиева-старшего в ворота Порту в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов осенью 2008 года. В другом эпизоде Артем удачно замкнул передачу в штрафную, пробив из района одиннадцатиметровой отметки в девятку.

Напомним, 12-летний Алиев начинал занятия футболом в специализированной ДЮСШ Олимпийского резерва "Смена", однако впоследствии был переведен в Академию Динамо после личного распоряжения Григория Суркиса.

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