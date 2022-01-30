"Честно, я не просто так сдавал на тренерскую лицензию. Я хотел бы пойти работать, тренировать. У меня есть своя детская школа в Буче. Но пока не лежит тренировать детей. Может 19-ти, 21-летних.

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Главное – чтобы были условия для работы для меня и для тех, кого я буду тренировать. Конечно, тренером я очень хочу работать. Но пока предложений нет", – сказал Алиев для программы BurBuzz.

Напомним, в 2018 году Александр уже пытался тренировать, под руководством Алиева был любительский ФК Хмельницкий.

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