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Алиев: Лично я в восторге от сборной России

24 июня 13:13 490 Читати українською
Алиев: Лично я в восторге от сборной России
Александр Алиев / Фото: соцсети

Экс-игрок киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев поделился впечатлениями от чемпионата мира-2018.

"У Аргентины еще все впереди. Нигерия сделала им подарок, все теперь зависит от них: обыгрывайте Нигерию и проходите дальше. Но вообще такой чемпионат мира, счета впечатляющие, выигрывают команды, о которых даже не думали... Но Аргентина, я думаю, свое слово еще не сказала. И Месси последнего слова еще не сказал.

Как говорится, дохлая лошадь прет на старте, посмотрим, что дальше будет. Пока не могу никого выделить, все хороший футбол показывают. Лично я в восторге от сборной России", – сказал Алиев в комментарии порталу Динамо Киев от Шурика.

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