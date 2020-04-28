Алиев: Левченко приезжал в сборную Украины поиграть нам на гитаре и поесть селедку

Бывший полузащитник Динамо Александр Алиев ответил на критику экс-игрока сборной Украины Евгения Левченко.

"Это его личное мнение. Я к этому отношусь так... Но было неприятно. С человеком и в сборной играли, вместе защищали честь страны. И такое написал...

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Наверное, он почувствовал себя таким европейцем, что он делает что-то хорошее. Но я не говорю, как он комментирует и понимет очень сильно в футболе. Если он так понимает, то почему, когда мы были в сборной, он сидел на скамье и играл на гитаре? И смотрел, как мы с Милевским защищаем честь страны.

Он мог сказать мне это лично. Я не буду говорить, какой он. У нас был всегда хороший коллектив даже в сборной, когда мы начинали. Мне непонятно, почему он так сказал. Не нравится – промолчи. И все. А пиариться на мне... Я этого не поддерживаю. Пусть комментирует. Но ничего нового в плане футбола я от него не слышу, как от комментатора.

Он же в сборную приезжал... Он любитель поиграть на гитаре и привезти селедку. Ну, вот он приезжал в сборную, играл нам на гитаре и ел селедку. Вот и все", – цитирует Алиева Dynamomania.

Напомним, Левченко раскритиковал Youtube-канал Алиева, назвав контент – "трэшом".

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