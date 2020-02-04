Алиев: Я всегда хотел играть только в Динамо или в России

Бывший хавбек Динамо и сборной Украины Александр Алиев вспомнил свои возможности поиграть за рубежом в годы профессиональной карьеры.

"Мне тогда было 15 лет, а за сборную России я не играл, поэтому так получилось, что согласился играть за Украину. Я рад быть частью Украины, рад, что играл за сборную.

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Да, было много предложений и возможностей перебраться в Европу. Но я всегда хотел играть только в Динамо или в России. Зарубежные клубы так сильно меня не привлекали", – признался Алиев в интервью Команда№1.

Напомним, экс-хавбек успел поиграть в таких российских командах как Анжи и московский Локомотив. Последним клубом в профессиональной карьере Алиева был казахский Тараз, который он покинул в 2016 году.

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