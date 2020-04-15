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Алиев: Я никогда не стремился уехать в Европу, но если бы пригласили в Барселону или Реал – можно было бы

22:14 7 Читати українською
Алиев: Я никогда не стремился уехать в Европу, но если бы пригласили в Барселону или Реал – можно было бы
Александр Алиев / Сайт Анжи

Бывший хавбек Динамо Александр Алиев признался, что переход в европейский клуб никогда не был его целью.

"Я никогда не стремился уехать в Европу, но если бы пригласили в Барселону или Реал – можно было бы. Всегда хотел играть в Динамо или где-то в России. Это была моя мечта.

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Я видел многих наших футболистов, которые ехали в Европу и терялись. У нас совсем другой менталитет, мы не можем адаптироваться к тем условиям. Единственный, кто заиграл из наших – это Шевченко. Я ни о чем не жалею. Моя карьера прошла так, как она прошла. Возможно, что-то не получилось с моим характером. Могло быть лучше, а может и нет", – рассказал Алиев в интервью Sport24.

Напомним, украинский хавбек на протяжении своей карьеры выступал за три зарубежные клубы – российские Анжи и Локомотив и казахский Тараз.

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