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Алиев: Я – пример для молодых ребят

16:03 19 Читати українською
Алиев: Я – пример для молодых ребят
Александр Алиев / фото из соцсетей

Экс-игрок Динамо Александр Алиев рассказал, что ничего не менял бы в своей карьере.

"Я бы ничего не исправлял. А что исправлять? Недовольный тем, что мало поиграл в киевском Динамо. Возвращать ничего я бы не хотел. Своих нарушений делал бы поменьше. Но это молодость. Я – пример для молодых ребят, чтобы они не повторяли те ошибки, которые я сделал.

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Мы – спортсмены, мы не роботы. Нужно расслабляться, но с умом. Если хочешь напиться, то лучше закрыться где-то, чтобы тебя никто не видел. Тем более, когда ты – популярный человек. Если увидят, начинают тыкать пальцем. Хотя я не обращал на это внимания", – цитирует Алиева Sport.ua.

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