toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ТАЙСОН ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ

Алиев и Милевский потроллили Блохина, вспомнив знаменитый момент

11:15 75 Читати українською
Алиев и Милевский потроллили Блохина, вспомнив знаменитый момент
Олег Блохин / фото из открытых источников

Экс-игроки Динамо и сборной Украины встретились в пивном баре "Миля", который принадлежит агенту нападающего Александру Панкову.

Бывшие лидеры столичного клуба поделились веселым фото, на котором они позируют с автобиографией бывшего наставника "бело-синих" Олега Блохина. Алиев надел синий халат, вспоминая скандальный эпизод, когда Артем Милевский пришел на встречу игроков Динамо с тренером в аналогичном виде.

Милевский вернулся в Киев и встретился с Алиевым – фото звездного дуэта из пивного бара

"Ждем Олега Владимировича", – написал Алиев в инстаграме.

Напомним, Артем Милевский сейчас выступает за Динамо Брест, с которым лидирует в чемпионате Беларуси, а Александр Алиев завершил профессиональную карьеру.

"Тайсона можна зрозуміти": Шахтар переміг заслужено, або Що загрожує Динамо через расизм

blog_ava
"Как Тайсон мог что-то услышать при 25 тысячах болельщиков?" – Саленко
08:57
366
Теги
Динамо Киев Динамо Киев футбольные курьёзы Артем Милевский Артем Милевский Александр Алиев Александр Алиев Олег Блохин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
10
час
:
1
мин
Албания
21:45
Андорра
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук