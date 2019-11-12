Алиев и Милевский потроллили Блохина, вспомнив знаменитый момент

Экс-игроки Динамо и сборной Украины встретились в пивном баре "Миля", который принадлежит агенту нападающего Александру Панкову.

Бывшие лидеры столичного клуба поделились веселым фото, на котором они позируют с автобиографией бывшего наставника "бело-синих" Олега Блохина. Алиев надел синий халат, вспоминая скандальный эпизод, когда Артем Милевский пришел на встречу игроков Динамо с тренером в аналогичном виде.

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"Ждем Олега Владимировича", – написал Алиев в инстаграме.

Напомним, Артем Милевский сейчас выступает за Динамо Брест, с которым лидирует в чемпионате Беларуси, а Александр Алиев завершил профессиональную карьеру.

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