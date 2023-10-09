Экс-хавбек Динамо Александр Алиев поделился видеороликом, в котором показал свое отношение к россиянам.

Алиев записал два видеоролика в своем Instagram, где на снарядах пишет "пожелания" российским оккупантам.

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"Русские пи**ры, это вам от меня" и "Русские г*ндоны, а это вам от меня и Тёмы Милевского", – сказал Александр в каждом из роликов. Видео можно посмотреть по ссылке.

Напомним, Александр – этнический русский, который родился в Хабаровске. После начала полномасштабного вторжения оккупантов он резко осудил своих бывших соотечественников и вступил в ряды ВСУ.

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