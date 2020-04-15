Алиев хочет, чтобы сборная Украины сыграла против России

Бывший игрок Динамо и сборной Украины Александр Алиев поделился мнением о возможном матче с командой России.

"У России очень хорошие футболисты, прекрасная сборная. То же самое и в Украине. Самое главное, чтобы они сыграли, надо заканчивать наконец войну. Я бы очень хотел, чтобы Россия и Украина встретились между собой – был бы матч века.

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На лучшие сборные мира не смотрели бы, как смотрели бы на Украину и Россию. Правильно ли, что команды разводят на стадии группового этапа? Честно, я не понимаю, зачем вся эта политика лезет в спорт", – сказал Алиев в интервью изданию Sport24.

Напомним, Алиев выступал в составе киевского Динамо с 2005 по 2010 годы. Также Александр успел поиграть за российские Локомотив (2010) и Анжи (2014–2015).

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