Алиев готов стать тренером Динамо

Бывший хавбек Динамо Александр Алиев не скрывает своих амбиций относительно тренерской карьеры.

"Когда возглавлю Динамо? Надо сначала получить лицензию, я бы с удовольствием. А почему нет? Посмотрим, будет ли это с Суркисом, захочет ли он. Нет, детей тренировать уже не хочу.

Цыганык прокомментировал слухи о Скрипнике в Динамо – киевляне могут обратить внимание и на другие варианты

Что это значит – надо иметь опыт? Я в футболе очень давно, могу уже других учить, подсказывать. Идти к Гусеву ассистентом? Жизнь покажет. Да, я вижу себя главным тренером Динамо – чего я должен всегда быть на вторых ролях? Всегда только на первых", – заявил Алиев в эфире собственного YouTube-канала Кент.

Напомним, бывший игрок Динамо и сборной Украины уже имел опыт тренерской работы в любительском ФК Хмельницкий. Результаты оказались неутешительными – одна победа и пять поражений в шести матчах.

Посмертна спадщина Лобановського для Моурінью, а Шева – прототип Мбаппе. Як Динамо двічі осоромило Барселону в 1997-му