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Алиев: Еще раз я б не женился, а Милевский хочет детей

14:20 74 Читати українською
Алиев: Еще раз я б не женился, а Милевский хочет детей
Александр Алиев и Артем Милевский / соцсети

Бывший полузащитник Динамо Александр Алиев рассказал об отношении к семейной жизни.

"Я 4 года уже разведен. Еще раз я бы не женился. Зачем? У меня дети есть, двое. Я ревнивый человек, можно сказать, собственник. На 100%. Милевский, думаю, тоже.

Милевский – гениальный футболист, они с Алиевым были профессионалами высочайшего уровня, – экс-ассистент Семина в Динамо

Мы же иногда с кентом общаемся. Он хочет детей. Но он не будет пользоваться услугами какой-то суррогатной матери, чтобы ребенок просто был", – сказал Алиев в эфире YouTube-канала Миля.

Напомним, в свое время против Алиева были возбуждены уголовные дела по факту избиения бывшей жены Татьяны. После развода дети остались с матерью.

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