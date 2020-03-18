Алиев: Еще раз я б не женился, а Милевский хочет детей

Бывший полузащитник Динамо Александр Алиев рассказал об отношении к семейной жизни.

"Я 4 года уже разведен. Еще раз я бы не женился. Зачем? У меня дети есть, двое. Я ревнивый человек, можно сказать, собственник. На 100%. Милевский, думаю, тоже.

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Мы же иногда с кентом общаемся. Он хочет детей. Но он не будет пользоваться услугами какой-то суррогатной матери, чтобы ребенок просто был", – сказал Алиев в эфире YouTube-канала Миля.

Напомним, в свое время против Алиева были возбуждены уголовные дела по факту избиения бывшей жены Татьяны. После развода дети остались с матерью.

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