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Алиев: Еще лет 20 люди только и будут говорить обо мне и Милевском

26 ноября 22:21 37 Читати українською
Алиев: Еще лет 20 люди только и будут говорить обо мне и Милевском
Александр Алиев / Соцсети

Экс-игрок Динамо и сборной Украины Александр Алиев вспомнил времена в составе киевлян и игру с Артемом Милевским.

"Многие говорили, вот Алиев и Милевский бухают, гуляют. Ну гуляли мы, ну выпивали, а дальше что? Зато мы выходили на поле и показывали результат.

Тогда была команда Динамо-2 – это была команда Лиги чемпионов. Я скажу, кто там играл – это и Хацкевич, и Головко, и Белькевич. Эти же все футболисты играли в основной команде, но все же они и спускались во вторую команду. Но, простите, в этой команде играли и Алиев, и Милевский.

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С Милевским мы знакомы с 15 лет, и я его считаю своим близким другом, так же, как он меня. На футбольном поле мы понимали друг друга без слов.

Так же, как за его пределами. Но никто не мог сказать в наш адрес, что на футбольном поле мы делаем что-то не то. Я не хочу хвастаться, но на данный момент думаю, что еще лет 20 люди только и будут говорить о Алиеве и Милевском.

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Почему вы не говорите о Ярмоленко и Коноплянке? Вот мы как-то заели им и все. Все мы можем нарушить. Мы же не роботы", – цитирует Александра Алиева XSport.

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Динамо Киев Динамо Киев Артем Милевский Артем Милевский Александр Алиев Александр Алиев
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