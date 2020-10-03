"Динамо выпали хорошие команды. Задача – выходить и играть в футбол. В этом турнире слабых команд нет – все это прекрасно понимают

Сабо спрогнозировал места Шахтера и Динамо в группах Лиги чемпионов

Динамо будет бороться за третье место? Почему именно за третье? Все может быть. Это футбол. Не сказал бы, что именно с Ференцварошем Динамо будет бороться за выход в Лигу Европы. Раньше тоже все говорили, что Динамо не играет — сейчас ситуация изменилась. Команда дает результат, вышла в Лигу чемпионов.

И Динамо, и Шахтеру я желаю только успехов. Пускай забивают, выигрывают и приносят очки украинскому футболу. В Украину приедут отличные команды. Думаю, каждый болельщик в Киеве хочет увидеть вживую, как играют гранды современного футбола. Посмотрим, как все сложится", – цитирует Александра Алиева 1927.kiev.ua.

Напомним, Динамо попало в настоящий "квартет смерти" – в группе G "бело-синие" сыграют с Ювентусом, Барселоной и Ференцварошем. Шахтер оказался в группе В, где встретится с не менее именитыми соперниками – Реалом, Интером и Боруссией М.

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