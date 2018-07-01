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Алиев: Болею за Россию, очень рад за нее

20:26 159 Читати українською
Алиев: Болею за Россию, очень рад за нее
Александр Алиев / Фото ФК Динамо

Экс-футболист сборной Украины Александр Алиев прокомментировал итог матча 1/8 финала ЧМ Испания – Россия.

"Болею за Россию, очень рад за нее. Испанцы контролировали мяч, но футбол – это голы. Пас ради паса – такой футбол уже давно в прошлом. Лотерею выиграли россияне", – рассказал Алиев FootballHub.

Испания – Россия – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Напомним, сборная Испании проиграла России в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Судьбу матча решали одиннадцатиметровые удары.

Россия победила Испанию в серии пенальти и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018

ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Россия
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Теги
ЧМ 2018 Испания - Россия Александр Алиев Александр Алиев
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