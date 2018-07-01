Алиев: Болею за Россию, очень рад за нее

Экс-футболист сборной Украины Александр Алиев прокомментировал итог матча 1/8 финала ЧМ Испания – Россия.

"Болею за Россию, очень рад за нее. Испанцы контролировали мяч, но футбол – это голы. Пас ради паса – такой футбол уже давно в прошлом. Лотерею выиграли россияне", – рассказал Алиев FootballHub.

Испания – Россия – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Напомним, сборная Испании проиграла России в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Судьбу матча решали одиннадцатиметровые удары.

Россия победила Испанию в серии пенальти и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018