Алиев – о слишком длительной адаптации бразильцев в Динамо: Возможно, это вина президента

Экс-игрок Динамо Александр Алиев прокомментировал проблемы бразильских легионеров в киевском клубе.

"Я никогда не лез в их зарплаты. Деньги они получали вовремя. Для меня то, что говорит Игорь Суркис никогда не будет понятным. Вот приезжает иностранец – ему нужна адаптация. Какая адаптация? Вы покупаете игрока за большие деньги, за миллионы.

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Вы покупаете его для чего? Чтобы он сюда адаптироваться приехал? Поезжайте в ту же Бразилию, возьмите мальчика 15-летнего, пусть он здесь тренируется.

Когда я приехал в Локомотив, мне же не нужны были отговорки, что мне нужна адаптация. Хоть я помню с каким скандалом уходил. Сколько читал отзывов, мол, он алкоголик. Но знаете, меня это ободряло. Я хотел доказать и себе, и критикам, в первую очередь.

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У бразильцев здесь есть все: шикарные квартиры, зарплаты, машины, переводчики. Я не знаю, чего им не хватало. Возможно, это вина президента, что он платит им слишком большие деньги, а у них голову "сносит". Но это не про всех. Когда приехал Ринкон, честно скажу, я был шокирован, кого они пригласили, но потом он стал одним из лидеров", – цитирует Алиева XSPORT.