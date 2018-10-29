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Алиев – о победе Динамо: За такие моменты мы, наверное, и любим футбол

26 октября 17:11 182 Читати українською
Алиев – о победе Динамо: За такие моменты мы, наверное, и любим футбол
Динамо победило Ренн / Футбол 24

Экс-хавбек Динамо Александр Алиев прокомментировал победу киевлян над Ренном в 3 туре Лиги Европы.

"Уверен, что Динамо ехало во Францию ​​с целью добиться положительного результата. Причем не просто не проиграть Ренну, а выиграть и пополнить свою копилку тремя очками. У Динамо всегда стоит задача выигрывать и в еврокубках. Ребята молодцы, добились этого результата, забив победный гол вдесятером. Конечно, победа получилась с валерианкой, но зато заслуженная. За такие моменты мы, наверное, и любим футбол.

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Все матчи в Лиге Европы непростые. Ренн тоже показал, что он серьезный соперник. Но динамовцы выиграли, улучшили свое турнирное положение в группе и будут в дальнейшем улучшать свою игру.

Гол Кендзёры? Молодец, что решился на дальний удар. Получился хороший выстрел. Молодец, что забил гол. Мяч действительно получился красивым. Но главное, что он помог принести команде положительный результат", – цитирует Алиева Команда №1.

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Лига Европы3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо Киев: Четверг 25 октября 2018

Ренн
Матч окончен
1 : 2
Динамо Киев
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