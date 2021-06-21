Бывший полузащитник "сине-желтых" Александр Алиев отрицает любые проявления надменности в национальной команде в период своих выступлений за сборную.

"Посмотрел отрывок документального фильма о сборной Украины. Слышал там слова футболистов, что раньше в национальной команде была дедовщина.

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Мол, кто-то мог не пожать руку молодым игрокам. Со своей стороны категорически скажу, что при мне в сборной такого не было. Это бред. Сборная Украины это как раз была команда, как одна семья, в ней всегда была хорошая и положительная атмосфера, много шуток и поддержка друг друга", – сказал Алиев в комментарии Meta Ratings.

Напомним, Александр вызывался в национальную команду с 2008 по 2012 годы. В общем провел за "сине-желтых" 28 матчей, в которых забил 6 голов.

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