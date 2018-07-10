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Алибеков: В первом тайме выглядели хорошо

08:30 12 Читати українською
Алибеков: В первом тайме выглядели хорошо
Ахмед Алибеков / фото из соцсетей

Защитник Динамо Ахмед Алибеков прокомментировал итог контрольного поединка против Ботошани (1:0).

"В первом тайме выглядели хорошо, контролировали мяч. Особенно в первой половине тайма. Затем соперник включил активный прессинг, и мы начали ошибаться в передачах. А во втором тайме вообще не могли найти свою игру, много потерь было. Возможно, устали. особенно в конце. Не знаю, с чем это связано.

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Соперник постоянно кричал, провоцировал, мог специально на ногу наступить. Мы тоже в ответ начинали заводиться. Поэтому такой футбол и вышел.

Беговая работа давалась тяжело, но через тренировки, игры, становится легче. Возможно, разве что в конце матча устали, много теряли мяч и не могли качественно играть в пас. Но дальше будет легче", – сказал Алибеков пресс-службе "бело-синих".

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Динамо Киев - Ботошані: Понедельник 09 июля 2018

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Ботошані
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