Алибеков: В первом тайме выглядели хорошо

Защитник Динамо Ахмед Алибеков прокомментировал итог контрольного поединка против Ботошани (1:0).

"В первом тайме выглядели хорошо, контролировали мяч. Особенно в первой половине тайма. Затем соперник включил активный прессинг, и мы начали ошибаться в передачах. А во втором тайме вообще не могли найти свою игру, много потерь было. Возможно, устали. особенно в конце. Не знаю, с чем это связано.

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Соперник постоянно кричал, провоцировал, мог специально на ногу наступить. Мы тоже в ответ начинали заводиться. Поэтому такой футбол и вышел.

Беговая работа давалась тяжело, но через тренировки, игры, становится легче. Возможно, разве что в конце матча устали, много теряли мяч и не могли качественно играть в пас. Но дальше будет легче", – сказал Алибеков пресс-службе "бело-синих".

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