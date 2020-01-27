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Алибеков учит одноклубников в Словане гимну Украины – патриотическое видео

15:27 45 Читати українською
Алибеков учит одноклубников в Словане гимну Украины – патриотическое видео
Ахмед Алибеков / фото ФК Слован

Полузащитник Динамо Ахмед Алибеков, который выступает в Словане из Либерца, решил научить своих одноклубников национальному гимну Украины.

Одноклубники Алибекова Матей Чалус и Мартин Кошельник попытались спеть гимн Украины, чем игрок Динамо поделился в стори в Instagram.

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Ахмед забавно подписал попытку партнеров: "Проходят обучение". Напомним, 21-летний хавбек Динамо присоединился к чешскому Словану на правах аренды. В текущем сезоне чемпионата Чехии Ахмед успел провести семь матчей, отметившись двумя голами.

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Теги
Мир Украинцы за рубежом Динамо Киев Динамо Киев Слован Слован Ахмед Алибеков Ахмед Алибеков
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